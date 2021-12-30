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Petropavlovsk опубликует обновленную стратегию развития на три года в I квартале 2022 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Золотодобытчик Petropavlovsk планирует опубликовать обновленную стратегию на три года в январе - марте 2022 года, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

"Совет директоров намерен опубликовать обновленную стратегию и план развития на следующие три года в I квартале 2022 года, - говорится в сообщении. - Публикация обновленной стратегии будет предшествовать консультации с основными акционерами по политике вознаграждения директоров, которая будет выставлена на голосование на годовом собрании акционеров во втором квартале 2022 года".

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