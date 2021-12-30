Чернышенко: Единая биометрическая система повысит доступность услуг для россиян

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. С сегодняшнего дня в России запускается государственная Единая биометрическая система, она позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"С сегодняшнего дня в России запускается государственная Единая биометрическая система. Это большой шаг на пути достижения национальной цели "Цифровая трансформация", которую перед нами поставил президент страны. Новейшие информационные технологии безопасности и контроль со стороны государства обеспечат надежную защиту персональных данных граждан. Единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России. Они, в свою очередь, получат высокое качество предоставления услуг, причем в более удобном и оперативном формате. Отмечу, что государственная единая биометрическая система предполагает добровольное участие со стороны каждого россиянина. Это, повторюсь, право гражданина, а не обязанность", - отметил вице-премьер.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн добавил, что запуск государственной Единой биометрической системы - это важный этап. По его словам, все изменения направлены на то, чтобы максимально защитить биометрические и персональные данные граждан РФ. "Эта задача является приоритетной как для нашего комитета Госдумы по информполитике, так и для государства в целом. Некоторое время назад технологические решения, разработанные IT-компаниями, банками, опережали государственные, зачастую были доступнее и удобнее. Сейчас это не так. Число пользователей портала госуслуг превышает 90 млн. Это сопоставимо с аудиторией какого-нибудь крупного развлекательного сайта. Помогает решать реальные задачи - еженедельно пользователи по всей стране заказывают до 6,5 млн электронных услуг", - уточнил он.

Хинштейн добавил, что считает этот пример показательным в вопросе того, что удобные и доступные информационные системы могут быть государственные, а их безопасность выше. "В весеннюю сессию нам предстоит выработать нормы передачи уже существующих коммерческих ЕБС под контроль государства", - отметил он.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский пояснил, что с момента создания Единой биометрической системы в 2018 году она прошла большой путь от идеи до высокотехнологической системы, "которая полностью соответствует самому высокому классу безопасности федерального уровня". Он отметил, что на первом этапе по биометрии можно было проводить ряд банковских операций, но сегодня функционал Единой биометрической системы расширился. Были запущены сервисы, позволяющие получать квалифицированную электронную подпись, заключать договор на услуги связи, сдавать вступительные экзамены в вуз.

По словам Осеевского, переход Единой биометрической системы в статус государственной - "значимая веха в развитии биометрии в России", которая позволит системе развиваться в интересах бизнеса, государства и рядовых пользователей, повышая доверие со стороны граждан. "Мы работаем над созданием новых массовых бесплатных сервисов с использованием биометрической идентификации", - уточнил он.

О Единой биометрической системе

Единая биометрическая система стала частью инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающей информационное взаимодействие различных систем в рамках предоставления государственных услуг, в соответствии с постановлением правительства РФ.

В настоящее время удаленная биометрическая идентификация применяется для получения банковских услуг, предусмотрена возможность получения гражданами и бизнесом электронной подписи в удостоверяющих центрах с использованием ЕБС и ЕСИА. Реализована возможность оказания нотариальных услуг с использованием инфраструктуры электронного правительства и Единой биометрической системы.

Единая биометрическая система запущена по инициативе Минцифры России, Банка России и ПАО "Ростелеком" в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 30 июня 2018 г. Оператором системы является ПАО "Ростелеком".