"Почта России" и правительство ХМАО объединят усилия по развитию беспилотной доставки

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Почта России" и правительство Ханты-Мансийского автономного округа договорились развивать беспилотную доставку. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России" в четверг.

"Почта России" и правительство Югры будут координировать усилия и информационную поддержку в области развития беспилотной авиации. Соглашение об этом в формате онлайн-конференции подписали Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике Почты России, и Алексей Забозлаев, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. В конференции также принял участие Игорь Чалик, заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что до конца 2022 года планируется запустить в регионе первые коммерческие маршруты. По внутренним оценкам Почты России использование беспилотных авиационных систем увеличит среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети до двух раз, позволит в перспективе увеличить объемы грузопотока, а также снизит стоимость логистических сервисов до 50%.

"Югра - один из крупнейших регионов России, где исторически в доставке в труднодоступные районы ключевую роль играют водные артерии, но в период межсезонья авиация практически безальтернативна. Кроме того, значительная часть представителей коренных народов севера проживает в отдаленных населенных пунктах. Беспилотная доставка поможет нам обеспечить доступность и качество наших услуг для жителей региона в труднодоступных местах наравне с клиентами в крупных агломерациях", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по логистике "Почты России" Сергея Сергушева.

В свою очередь, Чалик отметил, что к 2035 году экономия стоимости перевозки беспилотными авиационными системами составит более 40%. "Также планируется строительство и ввод в эксплуатацию центральных и периферийных посадочных площадок. Реализация проекта предполагается с использованием экспериментально-правовых режимов, благодаря которым правительством будет принято решение о распространении апробированных нормативных и технологических решений на всю территорию России", - добавил он.

Заместитель губернатора ХМАО уточнил, что сначала запустят девять маршрутов, а в дальнейшем планируется проект масштабировать.