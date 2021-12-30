{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Почта России" и правительство ХМАО объединят усилия по развитию беспилотной доставки

В регионе планируется запустить девять коммерческих маршрутов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Почта России" и правительство Ханты-Мансийского автономного округа договорились развивать беспилотную доставку. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России" в четверг.

"Почта России" и правительство Югры будут координировать усилия и информационную поддержку в области развития беспилотной авиации. Соглашение об этом в формате онлайн-конференции подписали Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике Почты России, и Алексей Забозлаев, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. В конференции также принял участие Игорь Чалик, заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что до конца 2022 года планируется запустить в регионе первые коммерческие маршруты. По внутренним оценкам Почты России использование беспилотных авиационных систем увеличит среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети до двух раз, позволит в перспективе увеличить объемы грузопотока, а также снизит стоимость логистических сервисов до 50%.

"Югра - один из крупнейших регионов России, где исторически в доставке в труднодоступные районы ключевую роль играют водные артерии, но в период межсезонья авиация практически безальтернативна. Кроме того, значительная часть представителей коренных народов севера проживает в отдаленных населенных пунктах. Беспилотная доставка поможет нам обеспечить доступность и качество наших услуг для жителей региона в труднодоступных местах наравне с клиентами в крупных агломерациях", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по логистике "Почты России" Сергея Сергушева.

В свою очередь, Чалик отметил, что к 2035 году экономия стоимости перевозки беспилотными авиационными системами составит более 40%. "Также планируется строительство и ввод в эксплуатацию центральных и периферийных посадочных площадок. Реализация проекта предполагается с использованием экспериментально-правовых режимов, благодаря которым правительством будет принято решение о распространении апробированных нормативных и технологических решений на всю территорию России", - добавил он.

Заместитель губернатора ХМАО уточнил, что сначала запустят девять маршрутов, а в дальнейшем планируется проект масштабировать.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Совокупный госдолг Украины вырос до $94 млрд
По данным Минфина страны, государственный и гарантированный государством внешний долг в начале декабря составил $55,06 млрд, а внутренний - $39,09 млрд
Читать полностью