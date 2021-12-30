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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 75 рублей впервые с 30 ноября

Курс евро превысил 85 рублей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,4% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 75,03 рубля, свидетельствуют данные биржевой площадки на 15:09 мск.

В последний раз курс доллара находился на отметке выше 75 рублей 30 ноября 2021 году.

К 15:14 мск курс доллара находился на уровне 75,09 рубля (+1,48%).

Курс евро

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,35% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 85,01 рубля. В последний раз курс евро находился на отметке выше 85 рублей 30 ноября 2021 года.

К 15:17 мск курс евро находился на уровне 85,05 рубля (+1,39%).

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