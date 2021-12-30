На реновацию школ Ленобласти из федерального бюджета выделили более 333 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Ленинградская область получит в 2022 году более 333 млн рублей на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Согласно распоряжению правительства Российской Федерации в 2022 году на модернизацию школ в Ленинградской области выделят 213,9 млн рублей, а в 2023 году - 119,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба региона сообщала, что в Ленобласти за пять лет построили 18 новых школ, за период с 2015 по 2021 год современные условия обучения создали для более чем 43,5 тыс. учеников. В 2021 году провели реновацию в 15 школах, в 2022 и 2023 году планируется модернизация еще пяти учебных учреждений.

"Ленинградская область с 2015 года реализует свою программу реновации школ и детских садов. По ней уже капитально отремонтировали 65 школ и восемь детских садов. Планируем включить в нее оздоровительные лагеря и колледжи. Отрадно то, что Ленинградская область и дальше продолжит реновацию образовательных учреждений, но с поддержкой средств федерального бюджета", - процитировали в пресс-службе председателя правительства региона по социальным вопросам Николая Емельянова.