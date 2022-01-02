Россия расширяет ограничения на экспорт леса

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. В России вступили в силу повышенные ставки на экспорт некоторых видов пиломатериалов, которые должны позволить ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов.

Ранее правительство ввело более широкие ограничения на вывоз леса: с 2 января по 31 декабря 2022 года в РФ действуют повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см.

Для хвойных пород древесины установлена ставка €200 за 1 куб. м, для ценных лиственных пород - от €250 до €370 за 1 куб. м, напомнили в Минпромторге. Ранее ставка на такие лесоматериалы для хвойных пород и дуба составляла 10%, но не менее €13 и €15 евро за кубический метр соответственно, на бук и ясень - также 10%, но не менее €50 за кубометр.

"Это сделано для увеличения объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также для пресечения перетоков одних товарных групп в другие", - подчеркнули в министерстве. Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.

С 1 января экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) осуществляется только через два железнодорожных пункта пропуска (Люття - на границе с Финляндией, Хасан - на границе с КНДР). Это позволит сохранить в России до 6 млн кубометров хвойной древесины, которая будет переработана отечественными предприятиями, что повлияет на повышение количества продукции на внутреннем рынке и соответствующий спад цен, говорил ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.