Совокупный госдолг Украины вырос до $94 млрд

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Совокупный государственный долг Украины за ноябрь 2021 года увеличился на $1,52 млрд и составил $94,15 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов Украины.

"В течение ноября 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд гривен, в долларовом эквиваленте - на $1,52 млрд", - сказано в сообщении.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг в начале декабря составил $55,06 млрд, а внутренний - $39,09 млрд.

В октябре, по информации ведомства, совокупный государственный долг Украины превышал $90 млрд, и правительство сообщало, что работает над его реструктуризацией.

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" ранее заявляли, что в 2020 году государственный долг Украины вырос с 50,3% до 60,8% от ВВП. При этом проект бюджета Украины на 2022 год предусматривает, что госдолг будет на уровне 64,6% от ВВП.