Росстат оценил число ИП в России по итогам 2020 года в 2,3 млн человек

Москва, 30 декабря. /ТАСС/. Число индивидуальных предпринимателей в России по итогам 2020 года составило более 2,3 млн человек. Об этом говорится в оперативных итогах экономической переписи малого бизнеса, представленных Росстатом.

"Число индивидуальных предпринимателей, осуществлявших деятельность в 2020 году, по итогам переписи составило 2 млн 303,1 тыс. человек. У них работало в качестве наемных сотрудников, партнеров и членов семьи, помогающих вести хозяйственную деятельность, 5 млн 371,1 тыс. человек (цифра включает и самих индивидуальных предпринимателей), выручка за 2020 год составила 20 трлн 234,9 млрд рублей", - уточнили в ведомстве.

Число малых и микропредприятий, ведущих экономическую деятельность в 2020 году, составило более 1,4 млн компаний. "В них работали 10 млн 309,3 тыс. человек, выручка составила 48 трлн 948,4 млрд рублей, а инвестиции - 1 трлн 898,5 млрд рублей", - отметили в Росстате.

Экономическая перепись малого бизнеса была проведена в апреле 2021 года. В ней приняли участие все категории индивидуальных предпринимателей, микро- и малые предприятия, которые предоставили информацию о выручке, численности работников и ряде других показателей своей деятельности. В Росстате отметили, что 10% ИП и малых предприятий прошли перепись через портал госуслуг, который впервые использовался для сбора этой отчетности. Полные результаты переписи малого бизнеса будут опубликованы в июне 2022 года.