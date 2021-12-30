"Сибур" отмечает влияние роста цен энергоносителей на стоимость своей сырьевой корзины

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Рост цен на энергоносители в мире оказывает дополнительное давление на стоимость сырьевой корзины "Сибура", но компания старается не допускать увеличение влияния этого фактора на цену конечной продукции. Об этом сообщил генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Для нефтегазохимии углеводородное сырье, рекорды по которым продолжаются и в эти дни, углеводородное сырье - оно служит источником. Соответственно, давление стоимости сырьевой корзины на нашу перерабатывающую часть, конечно, же есть", - сказал он.

В частности, стоимость природного газа давит на цену пропан-бутана, что и оказывает влияние на стоимость сырьевой корзины "Сибура", отметил Карисалов.

При этом выстроенная логистика на внутреннем рынке и тесная работа с поставщиками сырья позволяет компании по большинству продуктов иметь приемлемый уровень цен и не допускать серьезного влияния на стоимость конечной продукции, подчеркнул гендиректор "Сибура".

О ситуации на газовом рынке

21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.

Стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. По данным "Газпрома", средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 году составит $280 за тыс. куб м.