Профсоюз Украины заявил о выплатах лишь части задолженности шахтерам страны

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины выплатило шахтерам менее половины задолженности по заработной плате, в связи с чем они продолжают забастовку. Об этом сообщил в четверг глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

"Вчера с 300-миллионного транша (около $11 млн - прим. ТАСС) перед шахтерами госпредприятия "Лисичанскуголь" закрыли около 30% зарплаты за октябрь и до 10% ноября - в целом люди не получили даже половины зарплаты. Горняки намерены продолжать протест, не добывать уголь до тех пор, пока им не выплатят зарплатный долг", - написал он в Facebook.

Горняки шахты "Новодружеская" предприятия "Лисичанскуголь" в Луганской области 13-й день протестуют, требуя погашения долгов. Подземную забастовку также проводили горняки шахты "Горская" предприятия "Первомайскуголь" в регионе. В Донецкой области протестовали трудовые коллективы шахт "Капитальная" и "Центральная" государственного предприятия "Мирноградуголь".

В начале декабря Волынец сообщил, что долги перед горняками государственных шахт превышают 2 млрд гривен (более $73 млн). На прошлой неделе Верховная рада не смогла принять закон о выделении 2,4 млрд гривен (более $88 млн) на погашение долгов, а лишь приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Волынец предполагает, что источником этих средств станет рентная плата за недропользование, которая взимается при добыче газа. Кабинет министров Украины 29 декабря выделил 300 млн гривен (около $11 млн) на погашение задолженности по заработной плате шахтерам.