Минстрой Красноярского края утвердил проект размещения метро

КРАСНОЯРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Министерство строительство Красноярского края утвердило проект размещения первой очереди метрополитена в Красноярске. Об этом говорится в приказе ведомства, подписанного в четверг.

"Утвердить документацию по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения "Первая линия метрополитена в Красноярске", - говорится в документе.

Согласно документу, предполагается, что протяженность первой линии метро составит 9,7 км и будет шесть станций. "Подписания этого документа очень важный этап, он означает, что метрополитен в Красноярске появится. Его строительство планируется начать в апреле 2022 года", - сообщил ТАСС председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олег Митволь.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство законсервировали в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 950 млн рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").