Крупнейшие российские соцсети войдут в перечень бесплатных социально значимых ресурсов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Отечественные социальные сети с ежесуточной аудиторией более 5 млн пользователей смогут войти в перечень значимых информационных ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Поясняется, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ведения перечня таких ресурсов. В документе в том числе установлены критерии отбора подобных сайтов.

"По предложению Минцифры в перечень, в частности, могут включаться наиболее популярные отечественные социальные сети с ежесуточной аудиторией более 5 миллионов пользователей", - указали в кабмине.

Профильная комиссия правительства РФ будет не реже раза в год актуализировать перечень бесплатных социально значимых информационных ресурсов.

"Перечень социально значимых информационных ресурсов будет актуализироваться правительственной комиссией не реже одного раза в год, - говорится в сообщении. - Сведения об информационных ресурсах, включенных в перечень, будут размещаться на официальном сайте Роскомнадзора".