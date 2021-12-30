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Крупнейшие российские соцсети войдут в перечень бесплатных социально значимых ресурсов

Актуализировать перечень социально значимых ресурсов будут не реже раза в год

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Отечественные социальные сети с ежесуточной аудиторией более 5 млн пользователей смогут войти в перечень значимых информационных ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Поясняется, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ведения перечня таких ресурсов. В документе в том числе установлены критерии отбора подобных сайтов.

"По предложению Минцифры в перечень, в частности, могут включаться наиболее популярные отечественные социальные сети с ежесуточной аудиторией более 5 миллионов пользователей", - указали в кабмине.

Профильная комиссия правительства РФ будет не реже раза в год актуализировать перечень бесплатных социально значимых информационных ресурсов. 

"Перечень социально значимых информационных ресурсов будет актуализироваться правительственной комиссией не реже одного раза в год, - говорится в сообщении. - Сведения об информационных ресурсах, включенных в перечень, будут размещаться на официальном сайте Роскомнадзора".

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