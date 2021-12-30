Аграриям Башкирии компенсировали до половины затрат на страхование урожая

УФА, 30 декабря. /ТАСС/. Компенсация затрат на страхование урожая в Башкирии увеличилась более чем на 31 млн рублей в 2021 году и превысила 118 млн. Аграрии возместили до половины расходов на эти цели, благодаря чему почти на 35% выросла площадь застрахованных полей, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики в четверг.

"Республиканским сельхозпроизводителям компенсировали до половины затрат на страхование, сумма господдержки в 2021 году составила 118,6 млн рублей. Это на 31,2 млн рублей больше прошлогоднего показателя. За год с 83 до 125 тыс. га, выросли застрахованные площади с сельскохозяйственными культурами. Доля застрахованных сельхозживотных осталась на прежнем уровне", - говорится в сообщении.

Аграрии уже начали получать выплаты по страховкам. "Территория республики относится к зоне рискованного земледелия. И в условиях практически ежегодно повторяющихся неблагоприятных погодных условий агрострахование с государственной поддержкой - это важный инструмент обеспечения доходности сельхозпроизводства. Необходимо стремиться к относительному показателю по страхованию в растениеводстве в размере не менее четверти всех площадей, причем ежегодно, это нужно АПК региона для дальнейшего развития", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова.

По данным регионального Минсельхоза, прямые потери агропромышленного комплекса Башкирии в результате засухи превысили 4 млрд рублей в 2021 году. Показатели недополученной выручки оцениваются на уровне 30 млрд рублей, от засухи пострадали свыше 20% уборочных площадей республики.

Агрострахование с государственной поддержкой позволяет аграриям компенсировать 50% уплаченной страховой премии по договору страхования сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных.