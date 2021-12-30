Первый инфоцентр КРДВ о мерах господдержки открылся во Владивостоке

ТАСС, 30 декабря. Первый инфоцентр Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), который будет информировать об экономических и социальных мерах государственной поддержки, открылся во Владивостоке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба КРДВ.

"Первый инфоцентр Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, информирующий дальневосточников об экономических и социальных мерах государственной поддержки, запущен во Владивостоке", - сказано в сообщении.

Отмечается, что еще три пункта будут открыты в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском в начале 2022 года. Основная задача - помощь жителям Дальнего Востока, в том числе предпринимателям, в применении существующих мер государственной поддержки и информирование об имеющихся возможностях для улучшения условий жизни и развития бизнеса в регионе.

В инфоцентре КРДВ граждане, планирующие открыть бизнес, могут получить подробную информацию о преференциальных режимах, о порядке получения статуса резидента, льготах и преференциях, наличии земельного участка под проект, услугах и сервисах. Также можно узнать актуальную информацию о программах "Дальневосточный гектар", "Гектар в Арктике", "Дальневосточная ипотека" и вакансиях на предприятиях. Специалисты единого института развития помогут выбрать и оформить земельный участок, расскажут, какие документы необходимы для получения льготной ипотеки, и предоставят квалифицированную консультацию по выбору вакансии, подготовке резюме, предложат обучающие программы для повышения квалификации.

"Согласно утвержденным президентом России Владимиром Путиным изменениям в Налоговый кодекс в 10 раз снижен минимальный объем инвестиций для получения статуса резидента СПВ (Свободного порта Владивосток) - с 5 млн до 500 тыс. рублей, в ближайшее время выйдет соответствующее постановление правительства. Это даст новый импульс развитию предпринимательской деятельности в регионе, привлечет к созданию новых предприятий - молодых и активных", - цитирует пресс-служба гендиректора КРДВ Игоря Носова.

По данным пресс-службы, уже зарегистрировано более 100 обращений в инфоцентр. Наиболее востребованным оказался сервис, рассчитанный на поиск и предоставление работы на Дальнем Востоке и в Арктике. На втором месте по популярности - консультации для бизнеса. Потенциальных инвесторов интересуют условия реализации проектов на преференциальных территориях и доступные налоговые льготы. Стабильный интерес у людей вызывают льготная ипотека и возможность получить гектар на Дальнем Востоке и в Арктике.