Акции "Распадской" на Мосбирже дорожают более чем на 2,5% на новостях о дивидендах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций "Распадской" в ходе торгов на Московской бирже росла на 2,54% и в моменте достигала 463,5 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:41 мск.

К 16:15 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 463,38 руб. за бумагу (+2,52%).

Ранее сегодня сообщалось, что акционеры "Распадской" утвердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 г. из расчета 28 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 января 2022 г.

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании включает в себя семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве.

Горно-металлургической компании Evraz принадлежит 93,24% голосующих акций "Распадской". Evraz планирует выделить "Распадскую" в отдельный бизнес в первой половине 2022 г. при условии получения необходимых одобрений.