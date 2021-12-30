Путин подписал закон о создании рыбохозяйственных заповедных зон вместо рыбоохранных

Вокруг Байкала с блогером Ярославом Шураевым Вокруг Байкала с блогером Ярославом Шураевым

Изменения внесены в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Документ исключает один из видов зон с особыми условиями использования территорий - рыбоохранные зоны. При этом определяется, что рыбоохранные зоны, установленные до 1 июля 2021 года, а также территория, на которой расположены леса, отнесенные до 1 июля 2021 года к нерестоохранным полосам лесов, и водный объект, к которому прилегают такие зоны, признаются рыбохозяйственными заповедными зонами до 1 января 2025 года.

Согласно закону, вместо упраздняемой рыбоохранной зоны озера Байкал будет создана рыбохозяйственная заповедная зона озера Байкал. Ожидается, что отмена института рыбоохранных зон не повлечет изменения или ослабления природоохранного режима озера Байкал.

Закон также устанавливает перечень видов деятельности, которые могут быть полностью или частично запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах. Кроме того, он запрещает любой сброс сточных вод на ледники, снежники, а также загрязнение и засорение их отходами производства и потребления, нефтепродуктами или другими загрязняющими веществами и пестицидами.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.