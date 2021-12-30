Путин подписал закон о ликвидации владельцами предприятий экологического ущерба

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, его нормы распространяются в том числе и на угольные шахты.

Закон устанавливает требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов с целью предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды наиболее опасными производственными объектами. Так, вводится ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов, они не смогут прекратить опасные производства без ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

Согласно новым нормам, владельцы предприятий будут обязаны за пять лет до завершения эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получить в отношении него положительное заключение государственной экологической экспертизы. В документ будет включена сметная стоимость указанных мероприятий и подтверждение финансового обеспечения на их проведение.

Закон также вводит положения об "окрашивании" экологических платежей для недопущения их нецелевого использования. Речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда. Правительство РФ будет распределять такие средства по мероприятиям с учетом предложений регионов, которым причинен вред.