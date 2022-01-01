В России могут вырасти налоги на ряд земельных участков, не используемых по назначению

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Новый порядок налогообложения для земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества, если они не используются по назначению, вступает в силу в России с 1 января 2022 года.

Как уточняется на сайте Федеральной налоговой службы, речь идет о земельных участках, отнесенных к землям сельхозназначения или в зонах сельхозиспользования, которые не используются для сельхозпроизводства. А также о земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, которые фактически используются в предпринимательской деятельности.

К таким землям прекращается применение льготной ставки по налогу, не превышающей 0,3%. Теперь налог и авансовые платежи будет исчисляться по ставке, не превышающей 1,5%. Кроме того, для таких участков не будет применяться ограничение ежегодного десятипроцентного роста земельного налога, установленное для физических лиц, вплоть до устранения нарушений. Сведения о выданных предписаниях об устранении нарушений налоговые органы будут ежегодно получать от регионов.

Логика изменений

Суть нововведений состоит в том, чтобы через изменения налоговой ставки заставить собственников привести свои земельные участки в соответствие с их видом разрешенного использования и привести налоговые отчисления в соответствие с реальным положением дел, пояснил ТАСС управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

"Если у человека в собственности есть земля с назначением под индивидуальное жилищное строительство, а по факту на этом участке построена и функционирует мини-гостиница, очевидно, что государство недособирает налоги с этого участка, так как налог на землю с назначением ИЖС ниже налога на землю с размещенным на ней нежилым коммерческим объектом", - сказал он.

По словам эксперта, новые законодательные изменения, по сути, закрепляют уже начавшуюся во многих регионах практику борьбы с использованием земельных участков не по назначению. Например, в Московской области такая работа ведется уже несколько лет.

Что касается механизма реализации этого нововведения, то, как отметил Паюшин, отслеживать вид разрешенного использования участков на соответствие реальному использованию будут, скорее всего, местные администрации. Они же будут устанавливать для своего региона конечную ставку налога в рамках обозначенной в законе вилки до 1,5%.

Вопрос СНТ

Как полагает управляющий партнер Freeviser, в связи с нововведением у многих владельцев участков в СНТ возникнет резонный вопрос по поводу их земли. "Все-таки садовое некоммерческое товарищество (СНТ) - это не ИЖС. При этом общеизвестно, что большинство СНТ сейчас - это вполне себе добротные коттеджные поселки, которые рука не поднимется обозвать "летними дачными домиками", - сказал он.

Тем не менее, изменения в законодательстве таких случаев, скорее всего, не коснутся, добавил Паюшин. По его мнению, законодатель в первую очередь хочет избежать грубых нарушений, сохранить социальную устойчивость и однородность территории, обезопасив ее жителей от неожиданного дискомфорта, когда внутри коттеджного поселка, например, появляется животноводческая ферма или промышленное предприятие. Поэтому закон направлен именно против таких очевидных нарушений, заключил эксперт.