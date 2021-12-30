Kaspersky Internet Security исключили из списка программ для предустановки на гаджеты РФ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Kaspersky Internet Security исключили из списка программ, которые должны быть предварительно установлены на продаваемые в РФ гаджеты в 2022 году. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Позицию, касающуюся Kaspersky Internet Security, раздела II перечня программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 31 июля 2021 года №2129-р, исключить" , - отмечается в документе.