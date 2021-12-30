Компании промпарка "Заволжье" направили в бюджет Ульяновской области почти 31 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Предприятия индустриального парка "Заволжье" в Ульяновске за 12 лет работы перечислили в бюджет региона почти 31 млрд рублей налоговых платежей. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава корпорации развития региона Сергей Васин.

"Парк показал высокую эффективность. За 12 лет работы индустриального парка "Заволжье" от работающих на его территории предприятий в бюджет Ульяновской области поступило 30,95 млрд рублей налоговых платежей, в том числе 4,6 млрд за девять месяцев 2021 года", - сказал он.

По словам Васина, один рубль, потраченный из бюджетных средств, принес 19,8 рублей в виде налоговых платежей и 30,6 рублей инвестиций от резидентов. "Это многократно превысило государственные средства, вложенные в создание инфраструктуры парка", - подчеркнул он.

Руководитель корпорации добавил, что на предприятиях промышленного парка "Заволжье" создали более 2,3 тыс. рабочих мест. Общий объем вложенных в проекты инвестиций составил свыше 48 млрд рублей.

Васин также отметил, что опыт развития индустриального парка "Заволжье" представили 29 декабря в Краснодаре на координационном совете по промышленности Минпромторга России под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. "Для создания индустриального парка "Заволжье" привлекли кредитные средства. Их направили на создание объектов коммунальной инфраструктуры площадки. Мы воспользовались мерой поддержки Минпромторга по предоставлению управляющим компаниям парков субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. С 2015 по 2020 годы на развитие площадки нами были привлечены средства федерального бюджета в размере 106 млн рублей", - уточнил руководитель корпорации.

На территории индустриального парка "Заволжье" работают предприятия японско-немецкого концерна DMG Mori, японских компаний Bridgestone и Joyson Safety Systems, немецких компаний Schaeffler, Jokey Plastik, французских Legrand и FM Logistic, мексиканской Nemak. Кроме того, здесь действуют три фабрики американской корпорации Mars, датское лакокрасочное производство Hempel, пивоваренный завод AB InBev Efes, нанотехнологический центр, который занимается сопровождением и поддержкой технологического предпринимательства.