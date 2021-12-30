Автоматический перевод сообщений и скрытый текст появились в Telegram после обновления

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Автоматический перевод сообщений стал доступен в мессенджере Telegram в 12-м обновлении за год. Также появились реакции, QR-коды с уникальным оформлением, скрытый текст и другие нововведения, говорится в пресс релизе компании.

"Telegram используют более 500 млн людей со всего мира - в том числе для общения в публичных группах и получения новостей из каналов на самых разных языках. Теперь вы можете прямо в приложении перевести на свой язык любое сообщение", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечено, что воспользоваться функцией можно с помощью настроек в соответствующем разделе.

В пресс-релизе говорится, что некоторые из эмодзи можно использовать в виде реакций - чтобы быстро высказать своё мнение, не отправляя лишних сообщений.Также в числе нововведений значится функция скрытого текста, который не показывается ни в сообщениях, ни в списке чатов и оповещениях. Посмотреть его можно с помощью нажатия. Отмечено, что появилась возможность создавать QR-коды с настройками оформления.

"Вы можете сгенерировать QR-код для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка. Можно также создавать QR-коды для групп, каналов и ботов - например, можно быстро показать товарищу любимый блог или свой фан-клуб", - написано в сообщении.