В Башкирии по нацпроекту создали 14 коворкингов

УФА, 30 декабря. /ТАСС/. Сеть коворкингов Башкирии пополнилась 14 новыми объектами в 2021 году, субсидии на их открытие выделяются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Всего в регионе 57 коворкингов разной направленности, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по предпринимательству в четверг.

"Субсидии на создание коворкинг-центров в 2021 году из бюджета Республики Башкортостан получили 17 субъектов малого и среднего предпринимательства. Благодаря государственной финансовой поддержке в текущем году открыты 14 центров. Расширение сети коворкингов в Башкортостане реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.

Новые коворкинги появились в 12 муниципальных районах Башкирии. Всего в регионе их количество достигло 57, они специализируются на бытовых, офисных, IT, бьюти, ремесленных и туристических услугах. "Из них 29 открыты предпринимателями за счет субсидий, предоставленных из бюджета республики", - приводятся в сообщении слова председателя Госкомитета республики по предпринимательству Нияза Фазылова.

Например, на территории геопарка "Янган-Тау" благодаря господдержке в размере 4,5 млн рублей заработал первый в регионе туристический коворкинг. Он открыт круглосуточно, здесь расположена переговорная комната, лекторий, мини-гостиница. Созданы рабочие площадки для экскурсоводов, ремесленников, производителей сувениров, консультантов и туроператоров.

Цель нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - поддержка бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. По проекту также устраняются административные барьеры, популяризируется образ предпринимателя.