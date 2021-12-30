Правительство утвердило увеличение своего резервного фонда почти на 409 млрд руб.

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства РФ в 2021 году почти на 409 млрд рублей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Минфину России <…> внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 408 млрд 926,918 млн рублей в пределах увеличения прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов федерального бюджета, учтенных в общем объеме доходов федерального бюджета на 2021 год", - говорится в документе.

Перечисление средств в резервный фонд является технической операцией и отражает доходы федерального бюджета, полученные в текущем году.

Средства из резервного фонда правительства направляются на социально значимые цели. В текущем году они были выделены, в частности, на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также мероприятий, связанных с борьбой с пандемией коронавируса, в том числе закупку бесплатных лекарств для лечения больных коронавирусом.

Резервный фонд правительства подключается и в тех случаях, когда регионам требуется помощь с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. В 2021 году такая поддержка оказывалась, в том числе, Забайкалью, Амурской области, Хабаровскому краю, Якутии, Республике Крым.