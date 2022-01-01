В 2022 году можно будет подать заявку на налоговый вычет за занятия в фитнес-клубах

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Жители России в 2022 году смогут подать заявку на налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом. Федеральный закон, который вносит соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ, был подписан президентом страны Владимиром Путиным в апреле 2021 года, а теперь вступает в силу.

"Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, - 120 тыс. рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. рублей. Заявить "спортивный" вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году", - отмечается на сайте правительства РФ.

Для получения вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень. Он был утвержден Министерством спорта РФ в декабре 2021 года (3 836 компаний).

Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить родители за детей в возрасте до 18 лет.

Введение спортивного налогового вычета увеличит число занимающихся в фитнес-клубах россиян примерно на 10%, то есть дополнительно привлечет к занятиям около 490 тыс. человек, отметила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Внедрение поощрения граждан в виде налогового вычета - приятный бонус для постоянных пользователей фитнес-услугами. Само введение данной опции стало маркетинговым инструментом для фитнес-клубов, с помощью позиционирования данной новости в СМИ произошла отличная популяризация фитнеса и спорта, что послужило дополнительным стимулом и мотивацией к оздоровительным занятиям граждан нашей страны", - сказала она. Силина отметила, что некоторые посетители клубов занимаются семьями, и для них это будет "вполне приличная экономия".