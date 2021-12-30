Власти Кубани намерены выдать аграриям 1,1 млн тонн удобрений по фиксированной цене

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, являющегося одним из основных сельскохозяйственных регионов в стране, направили в Минсельхоз России заявку на обеспечение в 2022 году российскими заводами аграриев региона 1,1 млн тонн удобрений в физическом весе по фиксированной цене. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

На российском рынке минеральных удобрений сложилась напряженная ситуация, за год значительно выросли цены. В связи с этим для поддержки аграриев правительство реализует комплекс мер - в частности, ввели временное ограничение на экспорт отдельных видов удобрений, а совместно с Минпромторгом и субъектами России подготовили план по приобретению минеральных удобрений в разбивке по производителям, удобрения будут поставляться российскими заводами.

"Для того, чтобы наши аграрии гарантированно были обеспечены удобрениями к началу сезонных полевых работ, мы собрали у них заявки с потребностями, на 2022 год она составляет 1,1 млн тонн в физическом весе. В целом сейчас есть все основания говорить, что наши сельхозпроизводители получат удобрения в нужном объеме", - сказал Коробка.

Он отметил, что Краснодарский край одним из первых обращался в федеральный центр с вопросом сбалансирования цен на минеральные удобрения, между Минсельхозом России и Минпромторгом достигли соглашение о замораживании цен на них до конца мая 2022 года. По словам собеседника агентства, сельхозпроизводители Краснодарского края - лидеры в России по объему вносимых удобрений: на Кубани в среднем на 1 гектар вносится до 150 кг д.в. при том, что в среднем по стране этот показатель составляет 57 кг д.в.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны. В 2021 году собрали рекордный урожай зерновых культур - 12,4 млн тонн, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года. Основной вид экспортируемой продукции - зерно.