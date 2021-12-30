ФАС удовлетворила ходатайство Polymetal о покупке 40,55% в золоторудном проекте Ведуга

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство Polymetal - крупнейшего производителя первичного серебра и второго крупнейшего производителя золота в РФ - о покупке 40,55% в золоторудном проекте Ведуга в Красноярском крае. Документ опубликован в базе решений и правовых актов ведомства в четверг.

"В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" <…> ФАС России рассмотрела ходатайство акционерного общества "Полиметалл" <…> о приобретении доли в размере 40,55232% уставного капитала зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан" (проект Ведуга - прим. ТАСС) <…> и установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции", - говорится в решении службы.

Polymetal владеет 59,4% в уставном капитале Ведуги и колл-опционом на выкуп оставшейся доли у банка ВТБ по заранее согласованной цене с фиксированной ставкой доходности. Золотодобытчик сообщал в ноябре, что планирует полностью консолидировать актив после получения разрешений от государственных органов, которое ожидается во втором квартале 2022 года.

О месторождении Ведуга

Ведуга - месторождение упорной руды, расположенное в районе Северо-Енисейского золотого пояса в Красноярском крае. Polymetal намерен инвестировать в Ведугу $447 млн в период с 2022-го по 2029 год. Начало производства запланировано на второй квартал 2025 года с выходом на полную проектную мощность до конца третьего квартала того же года.

Рудные запасы месторождения (по состоянию на 1 февраля 2021 года) составляют 31,9 млн тонн руды со средним содержанием 3,9 г/т и общим объемом золота 4 млн унций. Добавочные минеральные ресурсы Ведуги - 8,7 млн тонн руды со средним содержанием 4,5 г/т и общим объемом золота 1,3 млн унций.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет девятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.

В свободном обращении находятся 75,2% акций компании. Крупнейший акционер - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров - владеет 23,9%.