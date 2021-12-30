Резидент Свободного порта Владивосток ввел в работу предприятие по перевалке зерна

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) в Приморском крае ввел в работу предприятие по транспортировке и портовой перевалке зерна с участием китайских инвестиций. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

"Компания "Легендагро Логистика" в статусе резидента СПВ организовала логистическое предприятие для выполнения комплекса услуг по транспортировке и портовой перевалке зерновых и масленичных культур в Приморском крае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания использует 30 автопоездов-зерновозов, около 100 железнодорожных вагонов и две судопогрузочные машины. Планируется перевозить около 380 тыс. тонн груза в год. По данным пресс-службы, проект реализован с участием китайских инвестиций. Всего резиденты территории опережающего развития и СПВ реализуют 99 проектов с иностранным участием, более половины из них - китайские.

Пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева ранее сообщала, что группа компаний "Легендагро" планирует создать российско-китайский вертикально интегрированный агрохолдинг на Дальнем Востоке, включающий растениеводство, глубокую переработку сои, трейдинг и логистику.

Ранее сообщалось, что по поручению Трутнева Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, а также правительство Приморского края разработают варианты поддержки в регионе инвестиционных проектов, предусматривающих участие корейских и китайских компаний.

Свободный порт Владивосток - территория, на которой инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Преференциальный режим действует в 22 муниципальных образованиях пяти дальневосточных регионов - в Приморье, Сахалинской области, Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке. Запланировано создание около 88 тыс. новых рабочих мест, уже создано более 28 тыс. рабочих мест.