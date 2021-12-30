ЦБ проработает вопрос создания специальных кредитных продуктов для самозанятых

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Банк России в рамках работы по повышению доступности финансовых услуг планирует проработать вопрос создания специальных кредитных продуктов для самозанятых и начинающих предпринимателей. Об этом говорится в приоритетных направлениях повышения доступности финансовых услуг на 2022-2024 годы.

"Проработка возможности создания специальных кредитных продуктов, в том числе для целей краткосрочного обучения, развития своего дела (для самозанятых и начинающих предпринимателей)", - отмечается в документе.

Также в планах регулятора - проработка совместно с Минэкономразвития возможностей оптимизации программ кредитования для расширения доступности кредитования субъектов МСП, в том числе являющихся клиентами региональных и небольших банков.