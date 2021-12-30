Первая партия лекарства от коронавируса Pfizer доставлена в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 декабря. /ТАСС/. Первая партия препарата для лечения ковида Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer, доставлена в четверг в Израиль. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Нафтали Беннета.

"Первая партия препарата Pfizer от коронавируса прибыла в международный аэропорт Бен-Гурион 30 декабря 2021 года", - говорится в заявлении. "Лекарство Pfizer, которое сегодня доставлено в Израиль, является важным дополнением к арсеналу в войне против пандемии", - распространила канцелярия комментарий Беннета.

26 декабря Министерство здравоохранения Израиля разрешило экстренное применение препарата Paxlovid для лечения ковида. Paxlovid показан пациентам с положительным результатом тестирования на коронавирус, у которых болезнь с большой вероятностью может перейти в тяжелую форму, что повлечет госпитализацию или смерть.

22 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Paxlovid для экстренного использования для лечения ковида в легкой и средней степени тяжести.