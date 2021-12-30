На реализацию нацпроектов в Кабардино-Балкарии в 2022 году направят более 11 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Более 11 млрд рублей направят в 2022 году на финансирование мероприятий, проводимых в Кабардино-Балкарии в рамках национальных проектов, сообщил в четверг председатель правительства региона Алий Мусуков на итоговом заседании республиканского кабмина.

"В 2022 году на реализацию нацпроектов планируется направить беспрецедентную для нашей республики сумму - порядка 11,8 млрд рублей. На сегодняшний день с федеральными органами власти заключены 60 соглашений и допсоглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов. При этом, как показывает практика, в течение года по результатам совместной работы исполнительных органов госвласти Кабардино-Балкарии и федеральных органов исполнительной власти, республика получает дополнительные финансовые средства. Даже озвученная мною цифра, думаю, является еще далеко не окончательной", - рассказал Мусуков.

В целом перечень мероприятий в рамках национальных проектов существенно не изменится. Также, как и в 2021 году, будут строиться и ремонтироваться социальные объекты, в том числе учреждения культуры, детские сады, школы, спортивные объекты, водозаборные сооружения, благоустраиваться общественные территории. Большое внимание уделят социальному обеспечению населения, добавил он.

По его данным, в 2021 году в республике реализовывался 41 региональный проект, на финансирование которых направили более 8,4 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

"В рамках реализации региональных проектов в 2021 г. велось строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт, благоустройство территорий и приобретение жилья в отношении более чем 500 объектов на общую сумму свыше 4,2 млрд руб.", - уточнил Мусуков.

Ключевые цели 13 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на 6 лет - до 2030 года.