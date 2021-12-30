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"Газпром" в 2022 году направит 22,8 млрд руб. на финансирование "Северного потока - 2"

Инвестиционная программа компании по новым объектам газотранспортной системы составит 441,119 млрд руб.

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Газпром" в 2022 году планирует направить 22,813 млрд руб. на финансирование "Северного потока - 2". Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте холдинга.

В сведениях о долгосрочных финансовых вложениях компании в следующем году указано, что плановый объем инвестиций в проект составляет порядка 22,813 млрд руб.

Кроме того, инвестиционная программа "Газпрома" на 2022 год по новым объектам газотранспортной системы (ГТС) составит 441,119 млрд руб., следует из материалов "Газпрома".

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