Татарстан рассчитывает сохранить в 2022 году субсидирование затрат на услуги агрегаторов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министерство экономики Татарстана рассчитывает сохранить в 2022 году программу по предоставлению предпринимателям субсидий на возмещение затрат, связанных с компенсацией услуг агрегаторов доставки еды. Об этом в четверг ТАСС сообщил первый замминистра экономики республики - директор департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

"Уже сегодня министерством ведется работа по подготовке нормативно-правовых документов, благодаря которым в 2022 году сохранится программа по предоставлению субсидий на возмещение затрат, связанных с компенсацией услуг агрегаторов доставки еды", - сказал он.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития России, МЭР разработало проект постановления правительства, который предусматривает продление на 2022 год возможности предоставления субсидий из бюджетов субъектов и местных бюджетов юридическим лицам и ИП, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции и которые также осуществляют производство и реализацию подакцизной продукции. В июне 2020 года правительство отменило на год ограничения на финансовую помощь организациям, реализующим подакцизные товары. В марте 2021 года кабмин снова продлил эту возможность.

Сибгатуллин отметил, что в Татарстане с 2020 года действует программа субсидирования затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды. Благодаря решениям правительства за два года власти республики поддержали более 200 предпринимателей из сферы общепита, оказав поддержку в сумме 76 млн рублей.

"Программа продемонстрировала высокую востребованность в период пандемии и ограничительных мероприятий, когда бизнес [из] сферы общепита вынужден был реализовывать продукцию до конечных покупателей, прибегая к услугам агрегаторов. В связи с сохранением ряда ограничений и запросом со стороны предпринимателей сферы общепита, в республике было принято решение продлить программу и в 2021 году", - подчеркнул Сибгатуллин.