Путин подписал закон, который вводит единые требования к интернет-тарифам для соцобъектов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит общефедеральные требования к интернет-тарифам для социально значимых объектов, включая школы, участковые пункты полиции и фельдшерско-акушерские пункты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о социально значимых объектах, чья инфраструктура создавалась за счет бюджета. В число таких объектов, в частности, входят школы и колледжи, фельдшерско-акушерские пункты, объекты культуры, подразделения МЧС, участковые пункты полиции, отделы вневедомственной охраны, органы региональной и муниципальной власти.

Также закон ограничивает рост тарифов при перезаключении контрактов, если состав услуг не меняется. Кроме того, операторам запрещается в одностороннем порядке отключать связь и ухудшать ее качество даже после окончания срока контракта. "Если финансирование оказания услуг связи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика для нужд государственных органов, органов местного самоуправления и организаций осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ и условия контракта (договора) не отличаются от условий аналогичного контракта (договора), заключенного в прошедшем периоде, цена на данные услуги не может превышать цену, формируемую относительно цены заключенного в прошедшем периоде контракта, с учетом индексации исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год", - говорится в законе.