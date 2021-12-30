Александра Дюкова переизбрали гендиректором "Газпром нефти" еще на пять лет

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Газпром нефти" вновь избрал Александра Дюкова генеральным директором компании сроком на 5 лет. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".

"Избрать с 1 января 2022 года Дюкова Александра Валерьевича на должность генерального директора ПАО "Газпром нефть" сроком на пять лет", - указывается в сообщении.

В период с 2006 по 2008 гг. Дюков занимал должность президента "Газпром нефти". С 2008 года он занимает пост генерального директора и председателя правления компании.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.