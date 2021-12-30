{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Александра Дюкова переизбрали гендиректором "Газпром нефти" еще на пять лет

Он занимает этот пост с 2008 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Газпром нефти" вновь избрал Александра Дюкова генеральным директором компании сроком на 5 лет. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".

"Избрать с 1 января 2022 года Дюкова Александра Валерьевича на должность генерального директора ПАО "Газпром нефть" сроком на пять лет", - указывается в сообщении.

В период с 2006 по 2008 гг. Дюков занимал должность президента "Газпром нефти". С 2008 года он занимает пост генерального директора и председателя правления компании.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.

Теги
РоссияДюков, Александр Валерьевич
Индексы Мосбиржи и РТС за 2021 год выросли на 15%
Индекс РТС вырос на 15,01%
Читать полностью