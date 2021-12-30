Число заявок на пособия по безработице в США за неделю опустилось ниже 200 тыс.

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Число американцев, обратившихся за последнюю неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 198 тыс. Такие данные опубликованы в четверг Министерством труда США.

Количество обращений сократилось на 8 тыс. по сравнению со скорректированным показателем за предыдущую неделю (206 тыс.). При этом, как отметили в Минтруде, "скользящий средний показатель за четыре недели составил 199 250" обращений. "Это самый низкий уровень <...> с 25 октября 1969 года", - пояснили в американском ведомстве.

В свою очередь аналитики ожидали, что по итогам последней недели число заявок будет выше. Так, эксперты опрошенные агентством Блумберг, прогнозировали, что количество обращений составит 206 тыс. "Цифры говорят о том, что быстро распространяющийся омикрон-штамм [нового коронавируса] пока не привел к волне сокращений [штата сотрудников в компаниях]", - отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщал ранее американский Минтруд, число рабочих мест в США увеличилось за ноябрь на 210 тыс. в сравнении с 546 тыс. в октябре, а уровень безработицы снизился на 0,4 п.п, до 4,2%. Председатель Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл, в середине декабря заявлял, что Соединенные Штаты в 2022 году достигнут максимального уровня занятости, что позволит повысить базовую процентную ставку.