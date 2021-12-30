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"СПБ биржа" с 5 февраля планирует начать торговать акциями в выходные

Глава торговой площадки Роман Горюнов ранее сообщил, что биржа рассматривает возможность запуска пятидневных торгов 21 час в сутки - то есть с 5 утра

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "СПБ биржа" планирует начать торговать российскими и иностранными акциями в выходные, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Дата начала торгов в выходные намечена на 5 февраля 2022 года.

"Подтверждаем планы начать торговать российскими и иностранными акциями в выходные с 5 февраля 2022 года", - заявили ТАСС в "СПБ бирже".

Ранее глава торговой площадки Роман Горюнов сообщил, что биржа рассматривает возможность запуска пятидневных торгов 21 час в сутки - то есть с 5 утра.

"СПБ биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России.

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