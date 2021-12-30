Узбекистан и Афганистан планируют возобновить строительство ЛЭП "Сурхан - Пули-Хумри"

ТАШКЕНТ, 30 декабря. /ТАСС/. Представители Узбекистана и Афганистана провели в Ташкенте переговоры, в ходе которых было заявлено о намерении обеих сторон продолжить строительство линии электропередачи (ЛЭП) "Сурхан - Пули-Хумри". Об этом в четверг сообщила пресс-служба АО "Национальные электрические сети" (НЭС) Узбекистана.

"Национальные электрические сети (НЭС) Узбекистана и Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Brreshna Sherkat (DABS) приступили к переговорам о возобновлении строительства высоковольтной линии электропередачи "Сурхан - Пули-Хумри" для увеличения поставок электроэнергии из Узбекистана в Афганистан", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны заявили о готовности продолжить строительство и завершить этот инвестиционный проект.

Сообщается также, что НЭС за счет собственных средств уже завершили строительство 45-километрового участка ЛЭП от подстанции 500 кВ "Сурхан" до узбекско-афганской границы. Строительство 201-километрового участка на территории Афганистана не начиналось из-за военных действий в районе, где должна проходить эта ЛЭП.

Накануне пресс-служба Минэнерго Узбекистана сообщила, что узбекская сторона после ремонта ранее построенных ЛЭП восстановила объемы поставляемой в Афганистан электроэнергии.

АО "Национальные электрические сети" Узбекистана поставляет электроэнергию в Афганистан на основе заключенного в 2019 году контракта с Da Afghanistan Brreshna Sherkat. В соответствии с документом, который подписан на десять лет, годовой объем поставок должен составлять 6 млрд кВт ч электроэнергии. В текущем году СМИ обеих стран регулярно сообщали о сбоях в подаче электроэнергии, связывая это с боевыми действиями правительственных сил Афганистана и отрядов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

В октябре узбекская сторона сообщила, что DABS задолжала Узбекистану, Таджикистану, Туркмении и Ирану за поставляемую в Афганистан электроэнергию 62 млн долларов. Сообщалось также, что новые афганские власти обратились к странам-экспортерам с просьбой не прекращать поставки электроэнергии и обещали выплатить долг.