Эксперты: окончание действия пошлин на экспорт стали из РФ не повлияет на внутренние цены

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Действие пошлин на вывоз стальной продукции из России, которые вводились сроком на пять месяцев для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, истекает в конце 2021 года. Однако их отмена не окажет значительного влияния на цены в начале следующего, считают аналитики, опрошенные ТАСС.

Пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза были введены в России с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Размер пошлин включает базовую ставку в 15% и специфический компонент, который рассчитывается в долларах за тонну в зависимости от вида продукции.

Без перемен

"Если сравнить внутренние цены на арматуру и горячекатаный прокат с экспортными за период с объявления о пошлинах в конце июня до настоящего времени, то мы увидим, что внутренние цены традиционно следовали за экспортными, и пошлины дополнительного влияния здесь не оказали", - говорит руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. По его мнению, после отмены пошлин особых изменений также не произойдет, динамика цен по-прежнему будет зависеть от ситуации на внешних рынках.

Собеседник ТАСС в одной из сталелитейных компаний также считает, что основное влияние на цены оказывала внешняя конъюнктура, несмотря на то, что "в определенный период у некоторых участников рынка было впечатление, что внутренние цены на стальную продукцию снижались под действием экспортных пошлин".

"В любом случае существенный "разрыв" цен между внутренним и внешним рынком всегда будет в среднесрочной перспективе "уравниваться" - это экономический закон спроса и предложения, и эффекта от пошлин не будет", - говорит руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

По словам Чуйко, на сегодняшний день российские цены на арматуру и горячекатаный прокат находятся в паритете с экспортными.

Согласно данным ценового агентства Fastmarkets, цены на арматуру диаметром 12 мм в России по состоянию на 29 декабря были на уровне 63-65 тыс. руб. на условиях поставки CPT (Carriage paid to, "перевозка оплачена до" - прим. ТАСС) Москва, включая НДС, увеличившись на 1,5-2 тыс. по сравнению с уровнем предыдущей недели.

Цены на горячекатаный стальной лист толщиной 4 мм на ту же дату, по данным агентства, находились на уровне 76 тыс. руб. за тонну на условиях поставки CPT Москва, включая НДС, поднявшись с уровня 74-76 тыс. руб. на предыдущей неделе.

Постоянный механизм

Российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы "в разы" за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен, и "нахлобучили" бюджет в части государственных капвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей, говорил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью РБК в мае. В первой половине 2021 года цены на стальную продукцию на внутреннем рынке продолжили рост вслед за мировыми.

В результате этого в конце июня было принято решение о введении экспортных пошлин на металлургическую продукцию на то время, пока Минфин разрабатывал усовершенствованный механизм налогообложения отрасли. В новом виде он заработает с 1 января 2022 года. Теперь при благоприятной рыночной конъюнктуре часть прибыли компаний будет аккумулироваться в бюджете.

Так, с нового года в России меняются формулы расчета НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и многокомпонентные комплексные руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы, добываемые на территории Красноярского края. Размер налоговых выплат привязывается к мировым котировкам на соответствующие металлы и сырье. Кроме того, вводится акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за соответствующий календарный месяц экспортной цены на стальные слябы.