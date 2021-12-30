На Петербургской бирже в 2021 году на 30% выросли объемы торговли лесом и лесоматериалами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Физический объем проданного леса и лесоматериалов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в 2021 году составил 3 млн кубометров. По сравнению с 2020 годом биржевая торговля выросла на 29%, сообщили в четверг в пресс-службе СПбМТСБ.

"Объем биржевых торгов лесом и лесоматериалами на Петербургской бирже в 2021 году составил 3,007 млн кубических метров. Рынок леса и лесоматериалов в текущем году получил динамичное развитие - превышение объема торгов в физическом выражении по отношению к 2020 году составило 29%", - рассказали в пресс-службе.

Активное участие в биржевых торгах в лесной сфере в 2021 году принимали предприятия из 18 областей шести федеральных округов. При этом компании из Республики Башкортостан, Архангельской, Вологодской, Липецкой, Свердловской и Тамбовской областей в 2021 году вышли на рынок впервые. Общее число участников торгов составило 1 061, что на 239 предприятий больше, чем в 2020 году.

"Биржа концентрирует усилия на поставленной государством задаче по повышению эффективности и декриминализации этой важной отрасли экономики России. Цифровизация торгов лесоматериалами способствует повышению доходов лесхозов, наполнению региональных бюджетов, а главное - рациональному использованию и сохранению национальных богатств страны", - приводит пресс-служба слова президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексея Рыбникова.

Биржевые торги лесоматериалами начались на Петербургской бирже в 2014 году. С 1 января 2022 года вступают в силу изменения в Лесной кодекс Российской Федерации, в рамках которых древесина, заготовленная государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе при проведении мероприятий по сохранению лесов, реализуется на организованных торгах.