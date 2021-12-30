Индексы РТС и Мосбиржи в последний день торгов года выросли на 0,38-1,23%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Завершающие год торги на российском рынке в четверг прошли в приподнятом настроении. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи подрос на 1,23%, до 3787,26 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,38%, до 1595,76 пункта. Доллар по состоянию на 19:22 мск вырос на 0,8% - до 74,8 рубля, евро - на 0,82%, до 84,7 рубля.

"Поддержка со стороны цен на нефть, пытающихся дотянуться до $80, спокойный внешний фон располагали к предновогодним покупкам", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом одной из наиболее обсуждаемых тем остается омикрон-штамм коронавируса. "Суточная заражаемость которым в мире выросла за сутки 29 декабря на рекордные 1,7 млн. В то же время данные медиков показывают, что "омикрон" на 75% менее смертелен, чем "дельта" и другие", - добавил эксперт.

Прогноз на 3 января

Торги в первые дни января могут пройти в слабоактивном ключе, считает Александр Бахтин. В фокусе внимания будет геополитика (сигналы перед переговорами России и США 10-12 января), цены на нефть, сигналы центробанков и общая ситуация на рынках.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 3 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3725-3810 пунктов.