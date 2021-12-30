В ГД внесли законопроект, меняющий правила публичного размещения ценных бумаг на финрынке

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, направленный на развитие института публичного размещения ценных бумаг на российском финансовом рынке. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком".

Неотъемлемой частью механизма IPO/SPO в европейских странах является институт ценовой стабилизации - поддержание цены размещаемых ценных бумаг в течение определенного ограниченного периода времени с даты размещения с целью формирования справедливой рыночной цены в ходе размещения ценных бумаг и снижения давления на их цену вследствие переизбытка предложения на продажу таких ценных бумаг.

Законопроект исходит из того, что стабилизация осуществляется участником торгов, который может совершать операции от своего имени и за свой счет, либо от своего имени и за счет клиента при наличии соответствующих поручений клиента. При этом поддержание цен в связи с размещением и обращением ценных бумаг за счет клиентов является привлекательным для эмитентов, поскольку в IPO/SPO принимают участие, в том числе, международные инвесторы, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Согласно законопроекту, действия клиента участника торгов не являются манипулированием рынком, если такие действия, а также действия участника торгов, совершенные по поручению клиента, направлены на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг.

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"Принимая во внимание тот факт, что осуществляемые в рамках стабилизации действия по своему механизму схожи с теми, которые совершаются в целях манипулирования рынком, являющимся грубым нарушением на финансовом рынке, негативным образом влияющим на его привлекательность, выведение стабилизационных действий клиентов из-под составов манипулирования рынком возможно исключительно при установлении требований к такой деятельности. В этой связи компетенция Банка России по установлению порядка и условий деятельности по поддержанию параметров биржевых торгов в целях ее признания добросовестной дополняется аналогичной компетенцией Банка России в отношении стабилизации, осуществляемой при участии клиента - участника торгов", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает, что конкретные условия поддержания цен и спроса на ценные бумаги (например, продолжительность стабилизации; уровень цен, по которым осуществляется стабилизация; требования к маркировке поручений (распоряжений) клиентов, подаваемых во исполнение обязательств по стабилизации), а также порядок проведения стабилизации устанавливаются Банком России.

"В дальнейшем Банком России могут быть установлены требования к участникам торгов, осуществляющим поддержание, а также их клиентам (в частности, к размеру собственных средств участника торгов, наличию у клиента участника торгов определенной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, статуса квалифицированного инвестора и пр.)", - полагают авторы законопроекта.

Нормы законопроекта "способны оказать в целом позитивное влияние на развитие российского финансового рынка, создав благоприятные условия для выхода на рынок большего количества компаний и обеспечив дополнительную защиту прав инвесторов в рамках проведения размещений ценных бумаг", указывают авторы документа.