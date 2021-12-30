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В ГД внесли законопроект, меняющий правила публичного размещения ценных бумаг на финрынке

Законопроект исходит из того, что стабилизация осуществляется участником торгов, который может совершать операции от своего имени или имени клиента при наличии соответствующих поручений

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, направленный на развитие института публичного размещения ценных бумаг на российском финансовом рынке. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком".

Неотъемлемой частью механизма IPO/SPO в европейских странах является институт ценовой стабилизации - поддержание цены размещаемых ценных бумаг в течение определенного ограниченного периода времени с даты размещения с целью формирования справедливой рыночной цены в ходе размещения ценных бумаг и снижения давления на их цену вследствие переизбытка предложения на продажу таких ценных бумаг.

Законопроект исходит из того, что стабилизация осуществляется участником торгов, который может совершать операции от своего имени и за свой счет, либо от своего имени и за счет клиента при наличии соответствующих поручений клиента. При этом поддержание цен в связи с размещением и обращением ценных бумаг за счет клиентов является привлекательным для эмитентов, поскольку в IPO/SPO принимают участие, в том числе, международные инвесторы, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Согласно законопроекту, действия клиента участника торгов не являются манипулированием рынком, если такие действия, а также действия участника торгов, совершенные по поручению клиента, направлены на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг.

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"Принимая во внимание тот факт, что осуществляемые в рамках стабилизации действия по своему механизму схожи с теми, которые совершаются в целях манипулирования рынком, являющимся грубым нарушением на финансовом рынке, негативным образом влияющим на его привлекательность, выведение стабилизационных действий клиентов из-под составов манипулирования рынком возможно исключительно при установлении требований к такой деятельности. В этой связи компетенция Банка России по установлению порядка и условий деятельности по поддержанию параметров биржевых торгов в целях ее признания добросовестной дополняется аналогичной компетенцией Банка России в отношении стабилизации, осуществляемой при участии клиента - участника торгов", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает, что конкретные условия поддержания цен и спроса на ценные бумаги (например, продолжительность стабилизации; уровень цен, по которым осуществляется стабилизация; требования к маркировке поручений (распоряжений) клиентов, подаваемых во исполнение обязательств по стабилизации), а также порядок проведения стабилизации устанавливаются Банком России.

"В дальнейшем Банком России могут быть установлены требования к участникам торгов, осуществляющим поддержание, а также их клиентам (в частности, к размеру собственных средств участника торгов, наличию у клиента участника торгов определенной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, статуса квалифицированного инвестора и пр.)", - полагают авторы законопроекта.

Нормы законопроекта "способны оказать в целом позитивное влияние на развитие российского финансового рынка, создав благоприятные условия для выхода на рынок большего количества компаний и обеспечив дополнительную защиту прав инвесторов в рамках проведения размещений ценных бумаг", указывают авторы документа.

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