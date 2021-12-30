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Путин подписал закон об отмене техосмотра для личных автомобилей и мотоциклов

Закон коснется владельцев примерно 50 млн транспортных средств
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Закон был принят Госдумой 22 декабря и одобрен Советом Федерации 24 декабря.

От техосмотра будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд.

При этом данная процедура останется обязательной для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях. Кроме того, обязательный техосмотр сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации, а также в случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

Исключаются случаи, когда у водителя есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД отправляют транспорт на техосмотр. Это будет возможным лишь в случае очевидной технической неисправности транспорта, угрожающей безопасности дорожного движения. Владельцев личных автомобилей не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. При этом в правилах дорожного движения остается пункт, согласно которому каждый автовладелец обязан следить за техническим состоянием своего транспортного средства (вне зависимости от техосмотра).

Закон коснется владельцев примерно 50 млн транспортных средств.

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