Путин утвердил штрафы до 1 млн рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 1 млн рублей для операторов связи за невыполнение обязанности по блокировке так называемых подменных номеров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, обязывающий операторов связи передавать в неизменном виде абонентский номер или уникальный код идентификации, был принят в июле этого года в виде поправок в федеральный закон о связи. Теперь за неисполнение этой обязанности вводится административная ответственность. Для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.