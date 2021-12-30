Путин подписал закон о продаже вина из ЕАЭС на специализированных ярмарках

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает продажу, потребление и рекламу произведенного в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вина на специализированных ярмарках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом предусматривается, что такие ярмарки будут проводиться не более 14 календарных дней, на них будет осуществляться розничная продажа винодельческой продукции и безвозмездная раздача образцов такой продукции для их дегустации, а 100% торговых мест будет отведено под розничную продажу винодельческой продукции, произведенной в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на территории этих государств винограда. Это коснется всей винодельческой продукции, за исключением коньяка, бренди и виноградной водки.

Ограничения, установленные в настоящее время для розничной продажи алкогольной продукции и продажи при оказании услуг общественного питания, будут распространяться на розничную продажу винодельческой продукции и ее дегустацию при проведении специализированных ярмарок винодельческой продукции. Предусмотренные законом требования о наличии стационарных торговых объектов, стационарных производственных помещений или отдельных складских помещений распространяться на розничную продажу винодельческой продукции на ярмарках не будут (кроме продажи коньяка, бренди и виноградной водки).

Для розничной продажи винодельческой продукции или безвозмездной раздачи образцов такой продукции для ее дегустации на ярмарках не потребуется отдельной лицензии, нужна будет одна из следующих лицензий: на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; на закупку, хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции; на розничную продажу алкогольной продукции; на производство, хранение, поставку и розничную продажу произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции. Эти новшества также не коснутся продажи коньяка, бренди и виноградной водки.

Законом разрешается реклама вина и игристого вина (шампанского), произведенных в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на территории этих государств винограда, на специализированных ярмарках винодельческой продукции, в том числе проводимых в нестационарных торговых объектах. Также разрешается проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов алкогольной продукции или ее дегустацией, вне стационарных торговых объектов, если такие рекламные акции проводятся в местах проведения специализированных ярмарок.