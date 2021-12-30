Путин подписал закон о включении в число объектов ГЧП предприятий по обработке медотходов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, включающий в число объектов государственно-частного партнерства (ГЧП) предприятия, на которых осуществляются сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Прежняя редакция закона предполагала, что соглашения о ГЧП могут быть заключены только с объектами, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов. В связи с осуществлением противоэпидемических карантинных и лечебных мероприятий объем медицинских отходов возрос, поэтому субъекты РФ отмечают необходимость увеличения количества объектов утилизации медицинских отходов.

Медицинскими отходами являются все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, а также деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно- инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях. Порядок и правила их утилизации регламентированы постановлением главного санитарного врача РФ.