Путин подписал закон об антикоррупционной проверке финансового уполномоченного

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, совершенствующий нормы антикоррупционного законодательства в отношении уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (финансового уполномоченного), руководителя службы обеспечения его деятельности, а также кандидатов на эти должности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает для этих лиц обязанность представлять в Банк России сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе их супругов и несовершеннолетних детей.

Вносятся изменения в закон об оперативно-разыскной деятельности. Дополняется перечень оснований для проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении служащих Банка России, финансовых уполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного. Они осуществляются по запросам Банка России и органов, проверяющих достоверность сведений о доходах. Решение о контроле за расходами лиц, замещающих должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, а также за расходами их супругов и несовершеннолетних детей принимает глава ЦБ либо уполномоченное им должностное лицо.

Также закон возлагает на финансовых уполномоченных обязанность сообщать в Банк России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и уведомлять ЦБ обо всех случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Документ распространяет на финансового уполномоченного ограничения, запреты и обязанности, которые предусмотрены антикоррупционным законодательством для всех должностных лиц.

Финансовый омбудсмен выступает арбитром в спорах между потребителями финансовых услуг и банками на сумму не более 500 тысяч рублей.