Пробный пассажирский авиарейс из Нальчика в Казань запустят в январе

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. UVTaero проведет пробные полеты по маршруту Нальчик - Казань. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель аэропорта Нальчик Ислам Шомахов.

"Пробный рейс авиакомпании UVTaero свяжет Нальчик и Казань в январе 2022 года. Вылет из Нальчика в Казань будет осуществлен 15 января в 12:00 мск, а вылет из Казани в Нальчик запланирован на 18 января в 15:10. мск. Если рейс окажется востребованным, то будет рассмотрена возможность запуска постоянного рейса", - сказал Шомахов.

Полеты будут проходить на комфортабельных самолетах Bombardier CRJ 100/200 в компоновке 50 кресел. Продажа билетов уже открыта.

Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников, а также в связи с увеличением туристического пассажиропотока на горнолыжные курорты Кабардино-Балкарии аэропорт Нальчик совместно с авиакомпанией "Алроса" с 28 декабря открыли дополнительные рейсы по маршруту Внуково - Нальчик - Внуково. Кроме того, запустили дополнительный авиарейс в Москву авиакомпании Azur Air. Ежедневно из Каардино-Балкарии в Москву осуществляется три авиарейса в день, два из них - во Внуково, один - в Шереметьево.

По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта Нальчик составил более 171 тыс. человек, в 2021 году планируется его увеличение почти на 30%.