"Яндекс.Объявления" прекратят работу 17 января

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" решил закрыть "Яндекс.Объявления", сервис прекратит работу 17 января 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Мы закрываем "Яндекс.Объявления", так как приняли решение сосредоточиться на развитии других сервисов и продуктов. С сегодняшнего дня больше нельзя добавить новые объявления на сервис или отредактировать имеющиеся. Все ранее размещенные объявления будут доступны до 17 января - даты закрытия сервиса", - отметили в "Яндексе".

"Яндекс" запустил 1 декабря 2020 года собственный сервис бесплатных объявлений о покупке, продаже и обмене товаров - "Яндекс.Объявления". Сервис использует знания о товарах, накопленные "Яндекс.Маркетом".