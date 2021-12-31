Крупнейшие предприятия России с 2022 года обязали вести углеродную отчетность

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Мандрыкина/. Крупнейшие предприятия России с выбросами свыше 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год начиная с 2022 года будут обязаны предоставлять углеродную отчетность, первые результаты которой появятся в 2023 году. Соответствующий закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" вступил в силу в последний день декабря текущего года.

О том, кого нормы закона коснутся в первую очередь и готова ли нормативная база для предоставления такой отчетности, рассказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Проект федерального закона разработан Минэкономразвития как часть международных обязательств России в рамках Парижского соглашения, и был рассмотрен правительством в феврале 2021 года. Главная его цель - ограничение к 2030 году выбросов парниковых газов, а также увеличение поглощающей способности лесов.

"Целевые показатели снижения выбросов парниковых газов в России основаны на обязательствах в рамках Парижского соглашения и основаны на принятой в этом году Стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года (СНУР). Россия, вслед за крупнейшими экономиками мира, поставила перед собой цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году, когда уровень выбросов парниковых газов будет ниже уровня их поглощения", - прокомментировал ТАСС председатель координационного комитета проекта "Зеленая инициатива", председатель комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса Эрнесто Ферленги.

Закон предполагает поэтапную реализацию. Первый этап вступил в силу в конце декабря 2021 года и продлится до 2024 года. Он предполагает введение обязательной углеродной отчетности крупнейшими эмитентами выбросов парниковых газов (свыше 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа), остальные предприятия могут предоставлять углеродную отчетность на добровольной основе.

"Естественно, на первом этапе введение необходимости предоставления отчетности вызовет некоторые расходы, в том числе, связанные с установкой дополнительного оборудования и привлечения новых специалистов", - полагает Ферленги.

При этом, по его словам, весь мир движется в сторону углеродной нейтральности, а мониторинг и отчетность по выбросам парниковых газов - это необходимый первый этап. "Сегодня те компании, которые раньше других встали на путь модернизации и снижения углеродоемкости своих продуктов, получат неоспоримые преимущества, когда система учета углеродного следа станет обязательной и превышение допустимых квот повлечет за собой новые штрафы и платежи", - добавил собеседник агентства.

После 2024 года углеродная отчетность станет обязательной для предприятий с выбросами свыше 50 тыс. тонн углекислого газа. Предполагается, что для систематизации углеродной отчетности правительством будет уполномочен специальный орган власти.

ТЭК, химия и сельское хозяйство

"В мировой практике принято считать основными секторами - эмитентами парниковых газов энергетику (73%), сельское хозяйство и лесоразведение (18%), химическую и цементную промышленность (5%), а также мусоропереработку (3%). В этой связи, уверен, что российские компании именно этих секторов будут первыми предоставлять отчетность", - рассказал Эрнесто Ферленги.

При этом он добавил, что в этот список также стоит добавить строительство и транспорт..

"Если же говорить конкретно о компаниях, то это, прежде всего, представители ТЭКа, химической и металлургической промышленности, производители удобрений и руд - все те, чьим основным рынком сбыта являются западные страны, в которых уже предусмотрены углеродные налоги, системы торговли выбросами, и данные меры в ближайшем будущем могут быть применимы также и к импортерам в эти страны", - полагает собеседник агентства.

Аналогичной позиции придерживается партнер адвокатского бюро "Синум АДВ" Артем Казанцев. По его мнению, требования о предоставлении углеродной отчетности в первую очередь затронут компании, работающие в нефтегазовой, металлургической, энергетической и химической промышленности. Вместе с тем, углеродное регулирование будет актуально для крупных транспортных компаний, производителей строительных материалов, владельцев земель лесного фонда и сельскохозяйственных угодий, подверженных пожарам.

Отчеты и штрафы

Несмотря на необходимость ведения углеродной отчетности, на текущий момент единая методика ее предоставления еще не утверждена.

"Методики [предоставления отчетности] нет, но появится, скорее всего, через год после начала действия положений закона", - полагает управляющий партнер Международной юридической компании "Кассин и Партнеры" Олег Кассин.

По его словам, в настоящее время подготовлен проект федерального закона, который предусматривает административную ответственность за непредставление отчетов о выбросах парниковых газов или их предоставление не в полном объеме. Речь идет о штрафе в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 тыс. до 1 млн руб. - для юридических.

"Штрафы за непредоставление отчетности пока весьма невелики. Это может стать первоначальным расслабляющим фактором в серьезном подходе крупных компаний к отчетности по выбросам", - прокомментировал консультант по стратегическому развитию "КПК Капитал регионов" Григорий Пахомов.

В этой связи, по мнению адвоката Константина Ерохина, с отчетностью может возникнуть "много дополнительных вопросов, которые желательно решить до начала работы всей системы учета выбросов парниковых газов".

"Считаем, будет правильно, если российские компании смогут подсчитать свой углеродный след и предпринять шаги в сторону устойчивого развития еще до того, как заработают методология и механизмы выпуска и обращения углеродных единиц", - полагает директор по развитию Docrobot.ru Артем Баженов.

Несмотря на отсутствие методики, опрошенные ТАСС эксперты сходятся во мнении, что сбором углеродной отчетности, вероятнее всего, может заняться Минприроды России либо подведомственные ей организации, а также структуры Минэкономразвития России.

"Одним из уполномоченных правительством федеральных органов исполнительной власти [для сбора углеродной отчетности], а их может быть несколько, полагаем, будет Минприроды, оно уже несколько лет как утвердило методические указания и руководство по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в РФ", - полагает ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Корнеев.

"Оптимальным вариантом для агрегации данных должна стать научная или общественная организация, к примеру РАН или один из ее институтов. В реальности будет ответственно либо Минэкономразвития, либо Минприроды", - считает вице-президент независимого топливного союза, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.

В свою очередь, в Минэкономразвития России ТАСС прокомментировали, что на то, чтобы назначить уполномоченный орган для сбора отчетности, у правительства есть целый год.

"Согласно закону об ограничении выбросов парниковых газов крупные их эмитенты начнут предоставлять углеродную отчетность только с 2023 года. Поэтому у правительства еще есть время назначить уполномоченный орган", - сказали в пресс-службе.

Торговля углеродными единицами

Также закон предполагает создание правовой базы для обращения углеродных единиц, выпуск и обращение которых, по словам главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, ожидается к концу первого полугодия 2022 года.

"Для запуска торговли углеродными единицами необходимо создать реестр углеродных единиц и утвердить критерии климатических проектов", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития России.

В министерстве добавили, что проекты постановлений и распоряжения правительства по оператору реестра и порядку его создания и ведения уже направлены в соответствующие органы власти. На согласовании также находятся и критерии климатических проектов.

"Создается ощущение, что к лету 2022 году эта система, ввиду ее сложности и комплексности, не заработает. Мне кажется, необходимо еще несколько лет на создание и отработку всех необходимых государственных систем, их проверку в тестовом режиме, а также работу над ошибками которая, вероятно, потребуется в этой сфере", - полагает адвокат Константин Ерохин. По его мнению, для начала работы необходимо наладить работу всей системы в тестовом режиме, а на это может потребоваться еще несколько лет.

Также эксперты отмечают, что для запуска этого механизма предприятиям придется вложиться в модернизацию и закупку нового оборудования, что поначалу может сказаться на финансовых показателях компаний.

"С уверенностью можно сказать, что на момент запуска механизма компании увеличат свои издержки на оплату единиц и модернизацию, что будет заложено в их выручку. Либо цены на конечный продукт увеличатся, что ляжет на потребителя", - полагает консультант по стратегическому развитию "КПК Капитал Регионов" Григорий Пахомов.

Вместе с тем, как отмечает Эрнесто Ферленги, углеродная единица - это новый актив, который в дальнейшем, при взаимном признании между разными страна, можно будет обменивать, продавать или покупать для зачета снижения углеродного следа компании.

"По оценке президента РФ и некоторых экспертов, рынок углеродных единиц в России может составлять $50 млрд. Это означает, что климатические проекты в России, при условии их мирового признания, могут генерировать создание углеродных единиц на сумму, сопоставимую со стоимостью экспорта российской нефти за рубеж за первые 9 месяцев 2020 года", - добавил собеседник агентства.