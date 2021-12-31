Индекс PMI производственного сектора Китая в декабре повысился до 50,3

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики за декабрь повысился на 0,2 процентных пункта (п. п.) и составил 50,3, второй месяц оставаясь в положительной зоне. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в докладе, опубликованном на сайте ведомства, улучшение ситуации происходит в связи со снижением издержек ряда предприятий и понижением цен на некоторые товары широкого потребления.

Из документа следует, что PMI крупных компаний страны в декабре повысился на 1,1 п. п., составив 51,3. У коммерческих организаций среднего масштаба произошел рост на 0,1 п. п., тоже до 51,3. Малые предприятия, напротив, продемонстрировали отрицательные изменения: их индекс опустился на 2 п. п., до 46,5.

Согласно распространенному докладу, субиндекс производства (51,4) в Китае в прошлом месяце снизился на 0,6 п. п. Показатель новых заказов повысился на 0,3 п. п. (до 49,7). Субиндекс цен на сырье повысился на 1,5 п. п., до 49,2. Ситуация в сфере занятости улучшилась (рост на 0,2%) - показатель составил 49,1.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение выше этого порога свидетельствует об улучшении ситуации, а колебания показателя ниже его - об обратной тенденции.

За 2020 год данный показатель в Китае повысился с 50 пунктов в январе до 51,9 в декабре, оставаясь выше нейтральной линии. В феврале прошлого года из-за пандемии был зафиксирован резкий спад (до 35,7), затем ситуация нормализовалась.